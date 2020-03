På bare en dag ændrede situationen sig dramatisk for Jens Christian Overgaard Lam, der var på ferie i Filippinerne.

Danmark er nemlig ikke det eneste land, som lukker alt ned i kampen mod coronavirus.

Torsdag erklærede Filippinernes præsident nemlig, at landet er i national krise på grund af covid-19 og besluttede derfor at lukke Manila Lufthavn lørdag ved midnat lokal tid.

Den besked fik Jens Christian Overgaard Lam lørdag morgen.

»Jeg var taget på ferie i området Palawan og var på første aktivitet i et ellers proppet program, da min guide ved det lokale rejseselskab informerede mig om, hvad der var sket, og så gik situationens alvor hurtigt op for mig,« skriver han i en mail til B.T.

Sammen med guiden lykkedes det Jens Christian Overgaard Lam at få en plads på det sidste ledige fly tilbage til Manila.

»Midt i al stressen fik jeg igangsat, at min mor modtog alle nødvendige oplysninger, så hun kunne sikre mig en billet. Det lykkedes heldigvis, dog var der kun plads på business class,« beretter Jens Christian Overgaard Lam, der stødte ind i nye forhindringer, da han nåede Manila Lufthavn.

Her mødte han synet af en omkring 500 meter lang kø til immigration, og i lobbyen til terminalen var der umiddelbart flere tusinde mennesker samlet, vurderer Jens Christian Overgaard Lam, der fortæller, at Manila Lufthavn både lukker for indenrigs- og udenrigsflyvninger.

»Folk sidder rundt omkring på gulvet og venter på, at netop deres flyselskab åbner en skranke, så de kan checke ind og få afleveret deres bagage. Med udsigt til, at man strander, hvis ikke man kommer ud af landet inden midnat, kan man sagtens forstå den generelle stemning af desperation,« skriver Jens Christian Overgaard Lam, der dog også fortæller, at de rejsende stod pænt i kø og lyttede til personalets anvisninger.

Han er nu kommet om bord på flyet til Bangkok, hvor de næste udfordringer venter på hjemrejsen mod et Danmark, der ligesom Filippinerne har travlt med at lukke sig selv af fra omverdenen.

Filippinerne har et relativt lille antal bekræftede tilfælde af coronavirus, der dog steg fra 24 tilfælde mandag til 98 tilfælde i skrivende stund.

Filippinerne har lukket landets skoler i en måned, forbudt større forsamlinger og indrejse fra lande med mange smittede.