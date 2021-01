Der manglede ikke noget, da Jenna Ryan tog fra Texas til Washington for at vise sin støtte til Donald Trump.

»Vi tog et privatfly, for Gud ville have os her i dag. Trump er min præsident,« siger hun.

Det er New York Post, der fortæller historien om den amerikanske kvinde. Og det gør hun egentlig også selv.

For ejendomsmægleren fra Dallas-forstaden Frisco var én af de mange tusinde Trump-tilhængere, der onsdag kom fra hele USA for at deltage i den store støttedemonstration for Donald Trump. For manges vedkommende endte det i historiske scener, da folkemængden invaderede USAs lovgivende instans, Kongresbygningen. I alt fire af demonstranterne døde, mens en politibetjent blev dræbt.

We just stormed the Capital. It was one of the best days of my life. — dotJenna (@dotjenna) January 6, 2021

Jenna Ryan var med hele vejen. Og hun har omhyggeligt dokumenteret det hele på sociale medier, både Facebook og Twitter.

»Vi stormede lige Kongress-bygningen. Det var en af de bedste dage i mit liv,« som det eksempelvis lyder på Twitter, hvor det også lyder:

»Det var den mest fantastiske, utrolige gruppe af patrioter, jeg har set i hele mit liv.«

Ved at kigge på hendes mange digitale spor kan man følge hendes rejse ganske nøjagtig. Fra det øjeblik hun hoppede ind i et privatfly i hjemstaten med fire bekendte, til hun landede i Manassas Regional Airport uden for Washington DC. Fra Donald Trumps 'Save America Rally' til optoget mod Kongresbygningen.

Window at The capital. And if the news doesn't stop lying about us we're going to come after their studios next... pic.twitter.com/rWbdbP60Hd — dotJenna (@dotjenna) January 7, 2021

Stående ved et smadret vindue ved selve Kongresbygningen lyder det fra Jenna Ryan på Twitter: »Og hvis medierne ikke stopper med at lyve om os, går vi efter deres studier næste gang.«

I løbet af dagen livesendte hun også på Facebook, hvor man kan se hende spadsere ned ad gaderne i Washington som en del af folkemængden af Trump-tilhængere.

»Alle de folk fra arbejderklassen, der tager fri hele ugen. Vi fløj herhen for vores friheds skyld. De vil stjæle valget, de vil stjæle det hele,« siger Jenna Ryan til kameraet.

På det sociale medie er det siden strømmet ind med kritiske bemærkninger. Det har også Jenna Ryan bemærket:

»Det er første gang, at jeg har haft så mange 'haters'. Og bare fordi, jeg er en patriot, der tror på frihed. Okay, velkommen 'haters',« lyder det.

Today was a great example of what America is all about. pic.twitter.com/67D7C8TC5A — dotJenna (@dotjenna) January 7, 2021