Danske Jenan Jamil Bozo oplever Tyrkiets militære offensiv på nærmeste hold, mens tyrkerne bomber grænsebyerne mellem Syrien og Tyrkiet.

Det har været en urolig varm nat i Qamishli, hvor Jenan Jamil Bozo fra Odense besøger sin familie.

»Jeg tog risikoen og sov på taget. Det var så varmt, at jeg ikke kunne sove indenfor. Men jeg blev vækket af den første bombe.«

Kæmpe røgsøjler har bølget op i himlen over grænsen mellem Syrien og Tyrkiet siden onsdag, hvor Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, bebudede en hæroperation mod Syrien.

Bomber fra tyrkiske fly har ramt byerne Tell Abyad, Ras al Ain, Qamishli og Ain Rissa, hvor civile i panik flygter fra slagmarken.

Jenan Jamil Bozo er blevet. Han sad på sin madras på taget klokken to i nat og hørte missiler fra bjergene i Tyrkiet flyve over hovedet på ham. Fire missilangreb på en time. De ramte ikke Qamishli, men fløj længere ind i Syrien med pendulfart.

»Det lød så kraftigt. Ethvert menneske ville blive bange. Jeg kan ikke beskrive det.«

Amerikanske soldater har samarbejdet med de kurdiske styrker YPG om at nedkæmpe Islamisk Stat i Syrien. Men Tyrkiet opfatter kurderne som terrorister, og da Trump trak sine mænd tilbage, slog Erdogan til for at bekæmpe kurderne i det nordøstlige Syrien.

Billedet viser intense røgskyer over Tell Abyad, som især er ramt af bomber siden onsdag aften. Byen ligger godt 230 kilometer fra Qaimshi. Foto: MURAD SEZER Vis mere Billedet viser intense røgskyer over Tell Abyad, som især er ramt af bomber siden onsdag aften. Byen ligger godt 230 kilometer fra Qaimshi. Foto: MURAD SEZER

Og selvom Qamishli normalt summer af børn i leg på gaden og ældre, der sidder på plastikstole på fortovene og snakker, så er der næsten komplet tavshed.

Ingen vil gøre sig unødigt bemærket. Folk gemmer sig i kældre, i landsbyer og tager ikke på arbejde, siger Jenan Jamil Bozo.

»Bagerne bager ikke brød. Købmændende åbner ikke deres butikker. Det er fuldstændig dødt i gaderne.«

Under interviewet tager Jenan Jamil Bozo telefonen fra sit øre og vender den mod vejen uden for sin families hus.

Jenan Jamil Bozo stillede ved forårets folketingsvalg op til Folketinget for Kristendemokraterne. Foto: Jenan Jamil Bozo Vis mere Jenan Jamil Bozo stillede ved forårets folketingsvalg op til Folketinget for Kristendemokraterne. Foto: Jenan Jamil Bozo

»Kan du høre det? Der kommer en enkelt lille motorcykel, stille og roligt kørende fremad.«

Bag den galer en hane, og fuglene fløjter. De giver indtryk af idyl, mens temperaturerne stiger til 32 grader.

I går aftes optog han en video - der ligger over artiklen - hvor blod ligger flydende på gaden. Tyrkiske bomber ramte en families hus i Qamishli, fortæller Jenan Jamil Bozo.

Fredag skal et barn og en ældre kvinde derfor begraves, fortæller han.

Her får du overblik over de tyrkiske angreb og det højspændte område. Vis mere Her får du overblik over de tyrkiske angreb og det højspændte område.

Jenan Jamil Bozo ved ikke, hvornår han kan vende hjem til Odense, hvor han har boet i over 30 år.

Indtil den værste uro dæmmer ned, venter han i Qamishli sammen med den ældre del af sin familie, der ikke har fulgt efter de titusinder af civile, som forsøger at undslippe konflikten.

Fra Jenan Jamil Bozo stod op i morges, har der ingen bomber lydt. Men går han ud, bliver hvert et skridt vejet.

»Det kan ramme hvert et minut. Jeg frygter jo, der kommer en bombe.«