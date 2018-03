En kvindelig kajakroer på 77 er ved at komme sig, efter at hun er blevet overfaldet af en vild odder i den amerikanske stat Florida.

Søndag morgen var Sue Spector taget på kajaktur med sin mand og en gruppe ældre beboere.

Hun hørte nogen tale om en odder, da den pludselig sprang på hende, fortæller nydailynews.com.

Den begyndte at grave løs med poterne, den skrammede hende og ramte hende på armene, næsen og ørerne.

»Jeg tog min pagaj og forsøgte at få den til at slippe mig. Men den forsvandt ikke og jeg skreg. Jeg blev ved med at slå ham med pagajen,« siger Spector.

»Når du er midt i det, så tænker du ikke så meget. Du håber bare, at du overlever.«

På et tidspunkt vippede Sue Spectors kajak rundt, så hun blev nødt til at kæmpe videre, mens hun stod i vand til halsen.

Til sidst gav odderen op, og gruppens guide, Marsha Wikle, fik Spector og hendes mand ud af vandet. Hun hjalp dem også tilbage i kajakken, takket være den træning, de allerede havde.

Efter en tur på skadestuen er Sue Spector nu på antibiotika, og hun bliver behandlet for et muligt rabiesanfald.

Ifølge hende selv havde hun heldigvis en redningsvest på under overfaldet. Det har formentlig reddet hende fra flere angreb af dyrets kløer.