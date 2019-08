For at komme indenfor i Lily's Bistro i Dayton, Ohio, måtte B.T.'s udsendte tage bagindgangen.

Foran den lille hyggelig bar på East Fifth Street, kun tre butikker nede fra søsterbaren Ned Pepper's, hvor ni personer tidligt søndag morgen blev skudt og dræbt i USAs andet store masseskyderi på én weekend, havde det lokale politi nemlig travlt med at vaske blod af fortorvet.

»Jeg fatter stadig ikke helt, hvad der skete og at det virkeligt skete. Men jeg ved, at intet er som før. For bare få timer siden var jeg selv med til at vaske blod og noget, der lignede hjernemasse af vores vinduer.«

Sådan fortæller 36-årige Elimy Mendenhall, der er medejer af 'Lily's Bistro'.

De to veninder Donna Bell og Emily Mendenhall er ekstra glade for at se hinanden. Natten imellem lørdag, vidste ingen af dem, hvorvidt den anden havde overlevet masseskyderiet i Dayton, Ohio. Foto: Henning Høeg Vis mere De to veninder Donna Bell og Emily Mendenhall er ekstra glade for at se hinanden. Natten imellem lørdag, vidste ingen af dem, hvorvidt den anden havde overlevet masseskyderiet i Dayton, Ohio. Foto: Henning Høeg

Emily Mendenhall viser B.T. de chokerende SMS-beskeder, der blev udvekslet under masseskyderiet natten til søndag. 'There's an active shooter in the district'. Foto: Henning Høeg Vis mere Emily Mendenhall viser B.T. de chokerende SMS-beskeder, der blev udvekslet under masseskyderiet natten til søndag. 'There's an active shooter in the district'. Foto: Henning Høeg

Natten mellem lørdag og søndag udvekslede hun paniske SMS-beskeder med flere af sine medarbejdere. En 22-årig kvindelig bartender blev ramt af en kugle i benet, da den 24-årige enespænder Conner Betts fra Dayton forstaden Bellbrook åbnede ild med sit specialbyggede semiautomatiske gevær af typen AM 15 - svarer til AK 15.

Det tog Daytons politi under 30 sekunder at dræbe Conner Betts. Men på den korte tid nåede han alligevel at dræbe ni (22 til 57 år) og såre yderlige 27 andre, der alle var ude for at have en festlig aften i Daytons populære Oregon Distrikt.

Mens Emily Mendenhall taler med B.T., ankommer hendes gode veninde Donna Bell. Og gensynets glæde er større end normalt. De to veninder omfavner hinanden. Og Donna Bell udbryder:

»Åh, jeg var så nervøs. Jeg vidste ikke, hvad der var sket med dig. Og i flere timer i løbet af natten troede jeg det værste.«

B.T.'s Henning Høeg foran Ned Pepper's i Dayton Ohio. Foto: Henning Høeg Vis mere B.T.'s Henning Høeg foran Ned Pepper's i Dayton Ohio. Foto: Henning Høeg

Under masseskyderiet gik der panik i alle i Oregon Distriktet, Dayton, Ohio. Mange efterlod sko og knuste flasker. Foto: Henning Høeg Vis mere Under masseskyderiet gik der panik i alle i Oregon Distriktet, Dayton, Ohio. Mange efterlod sko og knuste flasker. Foto: Henning Høeg

Og selvom masseskyderiet i Dayton, Ohio, der kom blot 13 timer efter et tilsvarende med hele 23 dødsofre i El Paso, Texas, er det værste, der er sket i Dayton i årtier, så er det også bare endnu en ulykke i et forvejen tragisk år.

»Først havde vi det værste forår med 20 ugers med regn - nonstop. 26. maj havde vi så en Ku Klux Klan demonstration i bycentrum. To dage efter blev dusinvis af huse smadret, da Dayton blev ramt af en række tornatoer, med en vindstyrke på 250 kilometer i timen. Og nu det her, et masseskyderi.«

Men hverken Emily eller en anden veninde, der nu er kommet forbi, Amelie O'Dowd vil lade sig selv eller byen defineres af tragedie.

»Det her er en fantastisk by. Og det her er et fantastisk distrikt. Vi burde egentlig ikke holde åbent. Men vi har sørget for noget gratis mad til alle. Og jeg tror, at vi bliver mange. Vi vil ikke lade os tryne,« siger Emily Mendenhall.