Upsedasse.

Den amerikanske præsident Joe Biden cyklede lørdag en tur tæt på vandet på Rehoboth Beach i delstaten Delaware.

Men balancen var ikke helt god, og pludselig væltede den 79-årige præsident med sin cykel.

Hans sikkerhedsvagter sværmede til omkring ham, mens han forsikrede dem, at han var okay. Biden tog afsted på sin cykeltur omkring kl. 8.30 lokal tid. Omgivet af sikkerhedsagenter kørte han og konen Jill Biden rundt på cykelstierne i området.

My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke. Just happened at Rehoboth Beach

En time senere trak han sig væk fra sin kone – som fortsatte ad stien – og krydsede over til en gruppe på omkring 30 nysgerrige lokale, der var samlet i nærheden af for at se ham passere forbi.

Og det var her, de gik galt.

Biden sagde, at han havde problemer med at tage sine cykelsko ud af pedalerne, da han trak op til gruppen af ​​mennesker.

»Jeg er okay,« kan man høre ham sige på den video, du kan se øverst i artiklen.

Han cyklede rundt ved stranden under sin ferie i området.