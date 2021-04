Den i dag 75-årige verdenskendte britiske Hollywood-skuespiller Helen Mirren blev som blot 13-årig teenager og også senere i sin karriere udsat for seksuel chikane på næsten daglig basis.

Det fortæller Helen Mirren til det britiske nyhedsmedie Mirror, som har interviewet den evigt unge filmstjerne i forbindelse med, at hun har stillet sig i spidsen for en kampagne mod seksuel chikane.

Bag kampagnen står verdens største kosmetikproducent, franske L’Oréal.

Helen Mirren fortæller i interviewet, at hun nærmest på daglig basis blev krænket og chikaneret, når hun tog toget.

For her ventede der hende nemlig en blotter.

»Det var forfærdeligt. Og de (krænkerne, red.) gør det kun, fordi unge piger er sårbare. Det handlede kun om magt,« siger hun.

I takt med at skandalen mod den tidligere så magtfulde Hollywood-producer Harvey Weinstein er vokset de seneste år, har Helen Mirren flere gange åbnet op om, hvor dårligt hun selv er blevet behandlet af nogle af de mest magttulde mænd i filmindustrien:

»Jeg blev behandlet som et stykke lort,« siger hun bramfrit.

»I takt med at jeg blev ældre, blev jeg mere og mere vred over det, fordi chikanen ikke stoppede. Jeg er stadig ‘pissed off’ over, at mine muligheder for at kunne færdes frit i verden blev undertrykt,« siger hun.

Helen Mirren, som har en glorværdig karriere gennem mere end 50 år som skuespiller på cv’et, fortæller, at da hun var i 20’erne, var der tidspunkter, hvor hun i stedet for at gå ud i verden omkring sig og opleve noget sammen med andre, i stedet sad alene på sit hotelværelse med en bog uden at komme uden for døren.

»Jeg tror ikke, at mænd historisk set nogensinde rigtig har forstået, hvad vi kvinder går igennem,« siger Helen Mirren, som mener, at tiden nu er inde til at få mænd til at forstå, at det ikke er i orden at chikanere det modsatte køn.