Et norsk ægtepar fik ubehagelig oplevelse, da de for nyligt skulle lande i Oslo efter en flyvetur hjem fra Nice, rapporterer Dagbladet.

»En kastede op, og en anden begyndte at bede inde i flyet,« fortæller Cecilie Westby om episoden.

Sammen med sin mand havde hun bestilt fly hjem fra Nice hos SAS.

De havnede imidlertid i stedet i et fly fra det lettiske selskab AirBaltic, som SAS benytter sig af, fordi mange mennesker rejser i denne sommerperiode.

Men selvom forholdene ifølge Cecilie Westby var nydelige, og der var vindstille, måtte piloten afbryde landingen i Oslo efter, at han havde sat hjulene på asfalten.

Det oplevede hun og hendes mand som dramatisk.

»Jeg blev rædselsslagen og skælvede. Alle omkring mig havde deres øjne spærret helt op, og en dame ved siden af mig tabte sit strikketøj og begyndte at bede,« siger Cecilie Westby.

»Jeg tror, de fleste mennesker var virkelig bange,« tilføjer hun.

Cecilie Westby er efterfølgende utilfreds med, at passagererne ikke blev informeret om, hvad der var sket.

Og da det skete, gjorde flyets kaptajn det på et uforståeligt engelsk, hævder hun.

Flyet foretog en kontrolleret go-around, som er standardprocedure, lyder det fra SAS. Foto: Flightradar Vis mere Flyet foretog en kontrolleret go-around, som er standardprocedure, lyder det fra SAS. Foto: Flightradar

Efterfølgende tog SAS ikke Cecilie Westbys klage alvorligt, siger hun.

»Jeg fik bare et svar om, at de beklagede hændelsen. Det føltes som om, jeg klagede over, at maden ikke var varm nok. Men flyvningen var helt forfærdelig, og så er det underligt, at man ikke bliver taget mere alvorligt,« forklarer Cecilie Westby.

Hos SAS lyder det over for Dagbladet, at der var tale om en 'kontrolleret go-around', som er det, der sker, når man er nødt til at gøre et yderligere forsøg på at lande sikkert.

»I denne situation var vindstyrken for høj, så man valgte at afbryde landingen af sikkerhedsmæssige årsager,« siger SAS' kommunikationschef Tonje Sund til avisen.

Hun konstaterer desuden, at sikkerheden er første prioritet på SAS-flyvninger.