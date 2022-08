Lyt til artiklen

Jeffrey Epsteins ven og forretningspartner, Steven Hoffenberg, er død.

Det fortæller 'Derby Police Department' i et opslag på Facebook. Steven Hoffenberg blev tirsdag fundet i sit hjem i Derby i den amerikanske delstat Connecticut. Det skriver mediet Rolling Stone.

Politiet tog tirsdag aften ud til Steven Hoffenbergs lejlighed i Derby efter en anmodning fra en borger.

Borgeren, som fik politiet til at tage ud til Steven Hoffenbergs lejlighed, var kunstneren Maria Farmer, som beskrives som offer nummer et for Jeffrey Epsteins misbrug af unge piger.

Hun var i daglig kontakt med Steven Hoffenberg, og da han pludselig ikke tog sin telefon mere, så kontaktede hun politiet.

»Jeg vil have folk til at vide, hvor venlig Steven Hoffenberg var over for os overlevere,« siger Maria Farmer til Rolling Stones.

Steven Hoffenberg grundlagde i 1970erne inkassobureauet Towers Financial. I den forbindelse fik Steven Hoffenberg kontakt med Jeffrey Epstein, som han hyrede som konsulent, så han kunne komme i kontakt med Epsteins forretningsforbindelser.

Politet har ikke meldt en dødsårsag ud endnu, men det vil yderligere undersøgelser vise.

Steven Hoffenberg blev 77 år gammel.