En af de kvinder, som påstår, at hun blev seksuelt misbrugt af afdøde Jeffrey Epstein, åbner nu op om sit desperate forsøg på at slippe væk fra den amerikanske milliardær.

Hun fortæller til The Telegraph, at hun efter flere måneders tortur i form af gentagende voldtægter var så desperat, at hun forsøgte at flygte ved at svømme væk i det hajfyldte caribiske farvand omkring Epsteins private ø - også kaldet 'Pedophile Island'.

»Jeg var blevet voldtaget tre gange den dag. En haj ville have været min bedste ven på det tidspunkt. Jeg tænkte ikke engang over det. Jeg skulle bare væk,« siger kvinden ved navn Sarah Ransome.

Den dag, Sarah Ransome angiveligt så sit snit til at flygte, hoppede hun på en cykel og ræsede mod havet.

Jeffrey Epstein. Foto: HO Vis mere Jeffrey Epstein. Foto: HO

Da Jeffrey Epstein - ifølge Sarah Ransome - havde videoovervågning over hele øen, nåede hun dog ikke langt, før hun blevet stoppet af nogle af milliardærens ansatte, som fik hende til at gå tilbage til huset.

Sarah Ransome indgik i 2018 forlig med den nu afdøde milliardær, der begik selvmord i sin fængselscelle i august. Han blev 66 år gammel.

Sarah Ransome fortæller det britiske medie, at hun var 'ung og naiv', da hun som 22-årig flyttede til New York i 2006.

»Jeg havde ingen anelse om den hvepserede, jeg vadede ind i,« siger hun og fortæller, at hun i første omgang fandt Epstein både 'charmerende' og 'karismatisk'.

Da Sarah Ransome kort efter blev inviteret med på rigmandens privatfly, fik hun for første gang øjnene op for det, hun kalder for Epsteins 'perverterede side'.

»En af de andre piger og Jeffrey begyndte at have hardcore sex foran os alle sammen, og allerede fra, jeg ankom til øen, begyndte misbruget,« siger hun til Telegraph.

Hun påstår endvidere, at hun blev voldtaget op til tre gange om dagen - både af Epstein selv, men også af hans venner.

Når Sarah Ransome ikke befandt sig på Epsteins ø, boede hun angiveligt i en lejlighed i New York i en bygning, som Epstein ejede.

De sidste billeder af Jeffrey Epstein inden hans død. Foto: US MARSHALLS OFFICE / HANDOUT HA Vis mere De sidste billeder af Jeffrey Epstein inden hans død. Foto: US MARSHALLS OFFICE / HANDOUT HA

Ifølge Ransome kontrollerede Epstein hendes liv. Hun flygtede angiveligt, da Epstein i 2007 sendte hende til Sydafrika for at lede efter en ung, kvindelig assistent til ham.

Det var dog først, da Jeffrey Epstein i juli i år blev anholdt, at hun følte sig rigtig fri, siger hun.

»Den dag var uden tvivl den bedste dag i mit liv. Uden tvivl,« siger hun til The Telegraph.

Ifølge obduktionsrapporten hængte den 66-årige Epstein sig selv i sin fængselscelle den 10. august. Han har helt op til sin død nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham.