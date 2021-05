Da rigmanden hængte sig i sin celle, surfede to fængselsbetjente på nettet i stedet for at gå kontrolrunder.

To fængselsbetjente, som var på job, da milliardæren Jeffrey Epstein hængte sig i sin celle i Metropolitan Correctional Center på Manhattan i New York i august 2019, slipper for fængselsstraf.

Det står klart, efter at de to - en kvinde og en mand - har indgået en aftale med anklagemyndigheden.

I stedet skal Tova Noel og Michael Thomas udføre 100 timers samfundsarbejde og være under opsyn i seks måneder.

De har desuden indvilget i at bidrage til efterforskningen af Epsteins død 10. august 2019.

Det oplyser anklagemyndigheden ved en føderal domstol på Manhattan fredag lokal tid.

- Efter en grundig efterforskning og baseret på fakta i denne sag og de personlige omstændigheder for de tiltalte har anklageren besluttet, at retfærdigheden bedst vil ske fyldest ved at indstille retsforfølgelsen, skriver vicestatsadvokat Jessica Lonergan.

Ifølge aftalen har Tova Noel og Michael Thomas indrømmet, at de forfalskede vagtrapporten fra den pågældende nat. Her skrev de, at de havde gået adskillige runder for at tjekke til de indsatte.

Dog blev de to fængselsbetjente fanget på overvågningskameraer, hvor det blev afsløret, at de havde forsømt deres pligter den nat, Epstein hængte sig selv.

Aftalen med anklagemyndigheden skal godkendes af en dommer, før den træder i kraft.

Forretningsmanden Jeffrey Epstein hængte sig i sin fængselscelle, mens han afventede en omfattende retssag om menneskehandel og seksuelle overgreb mod mindreårige piger.

Det var en pinlig affære for fængselsledelsen og det amerikanske fængselsvæsen, at det lykkedes den rige forretningsmand at begå selvmord i et af landets mest sikre fængsler.

Epstein var kendt for at have mange magtfulde og rige venner og bekendte.

/ritzau/dpa