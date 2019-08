En obduktion af den nu afdøde finansmand Jeffrey Epstein har nu slået dødsårsagen fast.

Den 66-årige mands død skyldtes selvmord ved hængning, skriver blandt andre The New York Times.

Obduktionsrapporten er blevet indgivet seks dage, efter Jeffrey Epstein blev fundet død i sin celle i det topsikrede Metropolitan-fængsel på Manhatten.

Her sad han varetægtsfængslet - tiltalt for menneskehandel og alvorlige overgreb på adskillige mindreårige piger. De yngste af dem var 14 år, og rigmanden risikerede at få en dom på 45 års fængsel.

Jeffrey Epstein blev anholdt 6. juli i år. Sidst i juli blev han fundet bevidstløs i sin celle og var derefter under konstant overvågning i fængslet, Manhattan Correctional Center, som frygtede, han ville begå selvmord.

Få dage inden sin død var han dog blevet rykket til en ikke-overvåget celle.

Hans død har vakt stor opmærksomhed i særligt New York, hvor blandt andre byens borgmester, Bill de Blasio, har kaldt det 'belejligt', at Jeffrey Epsteins eventuelle udsagn under en retssag nu ikke længere kan bidrage til få andre i det illegale netværk dømt.

»Det, som mange af os ønsker at vide, er: Hvad vidste han? Hvor mange andre millionærer og milliardærer var involveret i Epsteins illegale aktiviteter? Det må undersøges,« har han tidligere udtalt.

Siden er den afdødes bror, Mark Epstein, blevet draget ind i sagen om mulig menneskehandel. Selv afviser denne dog at have forbindelse til sagen, og der er heller ikke rejst nogen officielle anklager mod ham.

Sagen mod Jeffrey Epstein er dog langt fra slut, selvom den hovedmistænkte ikke længere er i live. Anklagemyndigheden håber fortsat at kunne få andre med forbindelse til Jeffrey Epsteins kriminelle aktiviteter dømt.

Ifølge anklagemyndigheden 'rekrutterede' milliardæren fra 2002 og frem til 2005 adskillige mindreårige piger til at have sex med ham i sine hjem i New York og i Florida, ligesom han også etablerede et pædofilinetværk. Og det var ikke første gang, Jeffrey Epstein havde sådanne anklager mod sig.

I 2005 erkendte han sig skyldig i at have seksuelt misbrugt en 14-årig pige. Her indgik han en aftale med anklagemyndigheden, der betød, at han skulle afsone 13 måneders fængsel for sin forbrydelse. Han har siden været registreret som sexforbryder.