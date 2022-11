Lyt til artiklen

En tidligere ansat hos Jeff Bezos, Mercedes Wedaa, hiver nu Amazon-milliardæren i retten og hævder, at han blandt andet racediskriminerede hende.

Det viser retsdokumenter, det amerikanske medie TMZ er i besiddelse af.

I disse påstår rigmandens tidligere husholderske, at Bezos' team var »aggressiv og voldelig« over for hende, mens han var »respektfuld og høflig« over for det hvide personale.

Mercedes Wedaa, der begyndte at arbejde på Bezos' palæ i Seattle tilbage i 2019, hævder, at hun ofte ville arbejde 10-14 timer ad gangen – uden mulighed for at tage sig en pause, mens milliardæren og hans familie var på matriklen.

Ifølge hende fik hun nemlig slet ikke lov til at komme ind i hjemmet, medmindre hun havde gang i rengøringen.

Wedaa søger derfor erstatning fra Jeff Bezos og to virksomheder, der administrerer hans ejendomme.

»Vi har undersøgt påstandene, og de mangler berettigelse. Fru Wedaa tjente over seks cifre årligt og var den ledende husholderske. Hun var ansvarlig for sine egne pauser og spisetider, og der var flere badeværelser og pauserum til rådighed for hende og andet personale,« fortæller Bezos' advokat, Harry Korrell, til TMZ og fortsætter:

»Beviserne vil vise, at fru Wedaa blev opsagt af præstationsmæssige årsager. Hun krævede oprindeligt over ni millioner dollar, og da virksomheden nægtede, besluttede hun at anlægge sagen. I betragtning af deres baggrund, er påstanden om, at hr. Bezos har diskrimineret fru Wedaa baseret på hendes race eller nationale oprindelse absurd.«

Efter udgivelse er TMZ da også fra en kilde tæt på Bezos-parret blevet informeret om, at Mercedes Wedaa havde adgang til flere toiletter og to pauserum, der ikke kun var fyldt med mad – men også inkluderede frituregryder og kaffemaskiner.

Derudover forlyder det sig, at Wedaa blev »godt kompenseret« og arbejdede stort set uden opsyn. En anden kilde beretter til mediet, at Wedaas datter for nylig var – og stadig kunne være – ansat i hjemmet.