Saudi Arabien nægter, at kongeriget stå bag en hacking af rigmanden Jeff Bezos telefon i maj 2018.

Men de foreløbige beviser vejer nu så tungt, at FN inden længe vil iværksætte en efterforskningen af sagen.

Det skriver blandt andre Washington Post og The Guardian, efter sidstnævnte tidligere tirsdag kunne berette, at rigmandens telefon blev hacket, efter han modtog en besked fra den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salmans private WhatsApp-bruger.

De to mødte hinanden første gang i april 2018, og omtrent en måned senere skulle kronprinsen have sendt en video til Jeff Bezos på besked-app'en.

Her er Jeff Bezos og kronprins Mohammed bin Salman fotograferet sammen med en tidligere lejlighed. Foto: BANDAR AL-JALOUD

Herefter skulle en stor mængde data være udtrukket fra Amazon-grundlæggerens telefon.

Men Saudi Arabien nægter at have noget med sagen at gøre.

'Medierapporteringer, der hævder, at kongeriget står bag hackingen af Bezos telefon, er absurde,' skriver den saudiske ambassade i USA på Twitter og fortsætter:

'Vi opfordrer til, at en efterforskning af anklagerne igangsættes, så vi kan få fakta på bordet.'

Det er ikke første gang, beskyldninger om, at det mellemøstlige kongerige skulle have hacket rigmandens telefon, blusser op. Det skete første gang sidste år.

Dengang anklagede Jeff Bezos medieselskabet AMI, som står bag tabloidmediet National Enquirer, for afpresning.

Men hvad har det med Saudi Arabien at gøre?

For at forstå det, skal vi helt tilbage på drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi. Han var ansat hos Washington Post, som Jeff Bezos ejer.

Til venstre journalist Jamal Khashoggi, som blev dræbt i efteråret 2018. Til højre kronpris Mohammed bin Salman, der nægter at have beordret drabet. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH, OSCAR DEL PO

Frem til sin død i 2018 lagde han ingen fingre imellem, når han kritisk beskrev det saudiarabiske kongedømme.

2. oktober 2018 besøgte han Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul. Han forlod ikke stedet levende.

I sommeren sidste år påtog kronprins Mohammed bin Salman sig ansvaret for drabet på journalisten - men han nægtede at have beordret det.

Washington Post dækkede sagen tæt, og Jeff Bezos antydede i februar 2019, at det gjorde ham og mediet upopulære hos lederne i Saudi Arabien.

Og på baggrund af det skulle landet angiveligt have lækket data fra Jeff Bezos' telefon til National Enquirer, der udrullede historien om rigmandens utroskab.

En historie, der byggede på private beskeder - og billeder - sendt mellem Jeff Bezos og hans elskerinde.

En historie, der så offentlighedens lys, kort tid efter rigmanden og hans hustru gennem 25 år annoncerede, at de skulle skilles.

National Enquirer nægtede kategorisk, at de skulle have fået adgang til beskederne med hjælp fra Saudi Arabien.

MacKenzie Bezos og Jeff Bezos annoncerede sidste år deres skilsmisse efter 25 års ægteskab. Foto: CLEMENS BILAN

Men den købte Jeff Bezos ikke, og han iværksatte sin egen undersøgelse af sagen.

En undersøgelse, der nu har båret så mange beviser med sig, at FN angiveligt vil gå ind i sagen.

I en fælles udtalelse lyder det ifølge The Guardian fra FN's efterforskere Agnès Callamard and David Kaye:

»Vi er alvorligt bekymrede for den information, vi har gennemgået, omhandlede kronprins Mohammed bin Salman mulige involvering i sagen om overvågning af Bezos telefon i et forsøg på at påvirke - hvis ikke lukke - Washington Posts dækning af Saudi Arabien.'