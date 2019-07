»Det er kun et spørgsmål om magt og politik.«

Den franske modedesigner Jean Paul Gaultier er rasende på hele modebranchen over måden, de passer på vores verden eller mangel på samme.

Franskmanden har fået nok af, at de store firmaer bare masseproducerer tøj, selvom de ved, at de ikke kan sælge det hele.

»Det er ikke et spørgsmål om, hvad folk har brug for. Det er et spørgsmål om at være større,« siger Jean Paul Gaultier i et interview med BBC.

Han påpeger, at mange firmaer producerer tøj, som ikke er til for at blive brugt, men bare for reklamens skyld.

»Store grupper af firmaer laver mere tøj og flere kollektioner med en kæmpe mængde tøj. Det er fuldstændig vanvittigt.«

Specielt et firma irriterer Jean Paul Gaultier grænseløst.

Det er nemlig kommet frem, at Burberry brænder meget af deres tøj, som ikke er blevet solgt.

Det gør de for at holde fast i eksklusiviteten og for at beskytte deres brand.

Man estimerer, at Burberry brændte tøj, tilbehør og parfumer til en værdi af omkring 238 millioner kroner sidste år.

»Nogle ødelægger tøjet, de brænder det. Det er en skandale,« siger Jean Paul Gaultier.

Han lover i forbindelse med interviewet, at hans næste kollektion vil blive båret af genbrug.