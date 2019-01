Fredag delte tanten til 13-årige Jayme Closs det første billede af teenageren, der torsdag blev fundet i live, efter at have været sporløs forsvundet siden midt i oktober.

Jayme Closs blev efterlyst, efter at hendes forældre James (56) og Denise Closs (46) blev fundet skudt og dræbt i familiens hjem i Barron County i Wisconsin. Og siden da har der en massiv eftersøgning været i gang.

Den 13-årige amerikanske pige har aldrig været mistænkt for dobbeltdrabet, og fredag kunne politiet oplyse, at en 21-årig amerikaner er blevet pågrebet og sigtet for de to drab og for bortføringen af Jayme Closs.

Siden teenageren blev fundet, har hun opholdt sig hos familie, og fredag delte hendes tante, Jennifer Smith, det første billede af den 13-årige pige.

»Jeg stod heldigvis ved en bænk, da jeg fik beskeden (om at Jayme var blevet fundet, red.), så jeg satte mig ned og brød sammen,« siger tanten til WQOW og tilføjer:

»Bagefter rejste jeg mig op og krammede politibetjenten. Han havde det største smil på ansigtet. Man kunne se på politiet, at de var lige så glade som os.«

Jennifer Smith fortæller desuden, at hun ved, det kommer til at tage tid før Jayme bliver sig selv igen og føler sig tryg og sikker.

Hele Jayme Closs' familie er tålmodige og støttende idet den 13-årige pige begynder den lange vej mod et normalt liv.

Teenageren Jayme Closs er blevet fundet i live efter tre måneder, hvor hun angiveligt er blevet holdt skjult af sin kidnapper. Foto: FBI HANDOUT Vis mere Teenageren Jayme Closs er blevet fundet i live efter tre måneder, hvor hun angiveligt er blevet holdt skjult af sin kidnapper. Foto: FBI HANDOUT

Jayme Closs formåede fredag den 11. januar at flygte fra sin kidnapper, 21-årige Jake Thomas Pattersons, hvorefter hun opsøgte en lokal hundelufter i byen Gordon, over 100 kilometer nord for det sted, hvor hun sidst blev set.

Hun var gået fra Jake Thomas Pattersons hjem i udkanten af byen og spurgte den fremmede kvinde om hjælp.

Få minutter efter, blev Patterson anholdt ude foran sit hjem, mens Jayme Closs blev hastet til hospitalet.

»Det er Jayme, som er helten i denne sag. Hun sagde at 'nok er nok', og vi kunne ikke være mere stolte af hende,« sagde sheriffen i Baron, Chris Fitzgerald, fredag til Full Circle.