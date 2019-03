Mange fans af 'Beverly Hills, 90210' var begyndt at undre sig. I modsætning til mange af kollegerne var Jason Priestley tavs efter Luke Perrys alt for tidlige død.

Nu udsender 'Brandon' et mindeord til sin gode ven - og fortæller, at der var en særdeles god grund til, at der skulle gå tre dage, før han gav lyd fra sig.

Millioner af 'Beverly Hills'-fans var i sorg over tabet af Luke Perry, som mandag den 4. marts døde efter at have fået et slagtilfælde. Han blev blot 52 år.

Det var kollegaen og vennen gennem 29 år, Jason Priestley, også. Ja, han var så ramt af den triste nyhed, at han først nu føler sig klar til at dele sine følelser med omverdenen.

'Det har taget mig et par dage at finde ud af, hvordan jeg skulle skrive dette,' indleder Jason Priestley mindeordet på Instagram.

Begge skuespilleres liv og karriere blev defineret af den vildt populære 90'er-serie 'Beverly Hills, 90210'.

Hvor Luke Perry spillede rollen som 'badboyen' Dylan McKay, var Jason Priestley helten Brandon Walsh.

Men privat var Luke Perry alt andet end en bad boy, fortæller Priestley.

'Min kære ven gennem 29 år, Luke Perry, var en af de helt særlige mennesker, jeg virkelig holdt af,' skriver han og fortsætter:

'Luke var ikke alene en stjerne. Han var et utroligt lys, som blev slukket alt for tidligt. Det er derfor, jeg og så mange andre nu føler så meget smerte.'

Luke Perry blev onsdag i sidste uge indlagt på St. Joseph's Hospital i Burbank, Los Angeles, og kort efter kom det frem, at han havde fået et slagtilfælde.

Fem dage senere kom nyheden om Luke Perrys død.

Et dødsfald, som ifølge Jason Priestley berører utrolig mange mennesker.

'Hvis du var så heldig at kende Luke eller nogensinde er stødt på ham, så ved jeg, at også du er trist til mode i dag,' skriver Jason Priestley.

En af dem er den danske manuskriptforfatter og komiker Christina Sederqvist, som tydeligt husker deres møde for seks år siden.

'Godnat søde prins'

Luke Perry har senest været aktuel i Netflix-serien 'Riverdale', hvor han spillede Archies far Fred Andrews.

Luke Perry (nummer tre fra højre) sammen med sine medspillere fra tv-serien Beverly Hills 90210. Vis mere Luke Perry (nummer tre fra højre) sammen med sine medspillere fra tv-serien Beverly Hills 90210.

Han efterlader sig børnene Jack og Sophie på henholdsvis 22 og 19 og sin forlovede, Wendy Madison Bauer.

Børnene har han med den tidligere model Rachel 'Minnie' Sharp, som han blev skilt fra i 2003.

Men Luke Perry efterlader sig også et varigt minde hos mange mennesker - ikke mindst vennen gennem store dele af livet, Jason Priestley:

'Det lys, der brænder med dobbelt styrke, brænder kun i den halve tid. Du brændte virkelig klart, Luke. Godnat, søde prins.'