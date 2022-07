Lyt til artiklen

Under et besøg i et badeland i Sarpsborg besluttede norske Jarl Rehn-Erichsen sig for at få noget at spise. Sammen med sine børn gik han ind i badelandets cafeteria – men sulten blev hurtigt afløst af forargelse.

For da ​Jarl Rehn-Erichsen bestilte en cheeseburger – uden tomater – slog prisen benene væk under ham. Det siger han til norske VG.

185 norske kroner – 135 danske kroner – for en bolle med bøf drysset med lidt ost.

»Det er mindst 100 kroner i overpris, synes jeg. Egentlig fik jeg bare en svedig kotelet i en flad burgerbolle til knap 200 kroner,« siger han til VG.

Norges Statistik er udkommet med en opgørelse over prisstigninger på flere områder det seneste år. Og her er hotel- og restaurantbranchens priser steget med knap ni procent fra juni 2021 til juni 2022.

Over for VG forklarer en assisterende afdelingsleder for badelandet, at priserne afspejler de omkostninger, som badeland selv har på råvarer og drift.

»Det er dog også muligt at få tilbehør som ost, tomat, løg, agurk og salat i burgeren til samme pris,« lyder det.

Afdelingslederen påpeger også, at badelandet ikke har fået andre reaktioner eller kommentarer vedrørende priserne.

Norske eksperter sagde i begyndelsen af 2022, at man forventede stigende priser på fødevare. Helt op på ti procent.

»I Norge har vi været vant til to-tre procent stigning i priserne på madvarer hvert år, men jeg tror, det kan blive fem-ti procent i gennemsnit for alle madvare,« sagde daglig leder i Agri Analyse Christian Anton Smedshaug til NRK.

Årsagen bunder ifølge eksperter blandt andet i, at stigende gaspriser har gjort det dyrere at producere kunstgødning til dyrkning af afgrøder.