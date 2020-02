Tyveknægte i Japan har ikke kunnet stå for fristelsen. De er stukket af med 6.000 ansigtsmasker fra et hospital.

Manglen på masker er også udtalt i Japan på grund af coronavirussens udbredelse. Ikke alene er der ikke nok masker, prisen er også steget enormt.

De fire bokse med ansigtsmasker forsvandt fra det japanske Røde Kors-hospital i byen Kobe, oplyser en hospitalsansat tirsdag.

»Vi har stadigvæk en betydelig mængde masker. Det er nok til vores daglige operationer på hospitalet. Men det er så beklageligt,« siger den ansatte til nyhedsbureauet AFP.

En mand med en beskyttende ansigtmaske tager toget i Tokyo. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Politiet har indledt en undersøgelse, da de tænker, at tyvene vil forsøge at sælge maskerne.

Masker er udsolgt hos mange forhandlere over hele Japan.

Det sker, efter antallet af smittede stiger i landet, der er et af de mest ramte lande uden for Kina.

Det gør det ikke nemmere, at antallet af smittede stiger voldsomt på krydstogtskibet 'Diamond Princess' og onsdag tæller 621 smittede. Skibet ligger til havn i Japan.

En mand, iført både ansigtmaske og handsker, tager et foto fra dækket på krydstogtskibet Diamond Princess, der ligger til havn i Yokohama i Japan, fuld af smittede coronavirus-passagerer. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

En boks med 65 ansigtsmasker blev forleden sat til salg for 50.000 yen (ca. 4.400 danske kroner) online.

Den japanske regering har meget stærkt opfordret de maskeproducerende firmaer til at øge deres produktion.

I Japan er ansigtsmasker et dagligt syn, coronavirus eller ej. Derfor er manglen på masker netop nu et ekstraordinært problem.