Der er lige et par vokaler til forskel, men det har været nok til at gøre Jo Baiden berømt. Ja, Jo Baiden.

»Jeg føler mig tæt knyttet til ham. Det føles, som jeg også har vundet valget,« siger han.

I virkeligheden hedder den 73-årige japaner Yutaka Umeda, ifølge The Guardian. Han lever til daglig et roligt liv som borgmester i den lille by Yamato.

Men da Joe Biden i weekenden endelig kunne kalde sig vinder af det amerikanske præsident, skete der noget i Japan. Her blev Yutaka Umeda pludselig lidt af et internet-hit, fordi nogle opdagede, at borgmesterens navn ifølge de japanske Kanji-skrifttegn kan udtales på en helt anden måde. Ja, som 'Jo Baiden'.

Og når man siger det højt lyder det altså fuldstændigt som udtalen af den kommende amerikanske præsidents navn.

Derfor strømmede det pludselig ind med lykønskninger (sendt med et glimt i øjet) til den japanske lokalpolitiker, der ifølge nyhedsbureauet Kyodo har været »perpleks« over opmærksomheden. Han anede dog intet om postyret, indtil familiemedlemmer fortalte ham om det.

»Selv om der er stor forskel på jobbet som præsident i USA og borgmester i Yamato, vil jeg se, om jeg ikke kan bruge det til at promovere vores by,« siger Yutaka Umeda alias Jo Baiden optimistisk.

Det minder ifølge The Guardian lidt om den opmærksomhed, som den japanske by Obama fik i 2008 i forbindelse med, at Barack Obama blev valgt som amerikansk præsident.

I den lille by dannede man inden valget en støttegruppe – Obama for Obama – mens der også blev produceret merchandise med politikerens ansigt og navn. Hvilket faktisk blev bemærket i USA.

»Jeg kan ikke være her uden at sende en hilsen og vise min taknemmelighed over for indbyggerne i Obama, Japan,« som Barack Obama sagde i forbindelse med et statsbesøg i det asiatiske land året efter, i 2009.

Om Joe Biden på samme måde vil sende Jo Baiden en hilsen, må tiden vise.