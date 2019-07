Shinzo Abes regeringskoalition har søndag fået flertal ved valg til Overhuset. Dog ikke så stort som håbet.

Premierminister Shinzo Abes japanske regeringskoalition har søndag sikret sig flertal ved valg til Overhuset i Japans parlament.

Alligevel er resultatet formentlig ikke helt, hvad Abe havde håbet på.

Ifølge det statslige japanske medie NHK står Abes regerende Liberale Demokratiske Parti (LDP) og koalitionspartneren Komeito til at sikre sig 69 af de 124 pladser, der søndag er blevet stemt om.

Dermed lykkes det ikke for premierminister Abe at samle to tredjedeles flertal. Det ville have givet regeringskoalitionen mulighed for at gå videre med dens planer om at ændre den japanske forfatning.

Abe ønsker at ændre forfatningen, så Japan fremover kan spille en større rolle i internationale konflikter.

Forfatningen har siden slutningen af Anden Verdenskrig forbudt Japan i at føre krig og have en militær styrke.

Det er mange japanere tilfredse med, skriver nyhedsbureauet AFP. Nationalister som eksempelvis Shinzo Abe ser dog forordningerne, som er pålagt af USA, som straffende og forældede.

