En japansk sygeplejerske er blevet arresteret, efter at hun fortalte politiet, at hun havde sørget for, at mindst 20 ældre patienter døde, efter at hun var blevet færdig med sin vagt.

Den 31-årige Ayumi Kuboki fortalte politiet, at hun havde forgiftet patienterne på Oguchi hospitalet i Yokohama gennem en periode på to måneder i 2016. Det skriver news.com.au.

Ifølge japanske medier, var sygeplejersken sikker på, at døden først ville indtræffe, efter hun selv havde fået fri. Så var hun fri for ansvaret med at tage sig af de sørgende familier - noget hun anså for en byrde.

Aviserne Asahi Shimbun og Japan Times har omtalt, at Ayumi Kuboki var blevet arresteret i lørdags.

Hun blev arresteret i forbindelse med den 88-årige patient Sozo Nishikawas død. Han forlod denne verden den 18. september 2016, efter at der var hældt antiseptisk væske i hans drop.

Han delte hospitalsværelse med den ligeledes 88-årige Nobuo Yamaki, som døde to dage senere. Alarmen lød, efter at en anden sygeplejerske så bobler i mandens intravenøse drop. Det skriver avisen Asahi Shimbun.

I den intravenøse drop fandt politiet benzalkoniumklorid, og en blodprøve fandt, at også Sozo Nishikawa havde det giftige rengøringsmiddel i sit system.

Ifølge flere japanske medier har Ayumi Kuboki indrømmet at have myrdet de to mænd. Hun har også sagt, at hun har sprøjtet kemikaliet ind i mindst 20 patienters drop.

Ayumo Kuboki har arbejdet som sygeplejerske siden 2008, og hun kom til Oguchi-hospitalet i 2015.

Hun siger selv, at hun kun gik, efter de som var seriøst syge, som hun mente ville dø næste gang, hun var på vagt. Men politiet stiller spørsmål ved den udtalelse. Flere af de, der døde, havde ikke været i fare for at forlade denne jord.

Avisen Japan Times skriver, at omkring 48 patienter var døde på det nævnte hospital, i løbet af et par måneder i 2016.