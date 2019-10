Studerende indleverede et blankt papir, da hun skulle aflevere en stil om ninjaer, der var berømte for bedrag.

En japansk ninja-studerende har fået topkarakter for at skrive en stil med usynligt blæk.

Eimi Haga, som blev interesseret i ninjaer gennem tv-serier, begyndte at studere ninjaernes historie. Hun indleverede et blankt papir, da hun skulle aflevere en stil. Hun fik topkarakter, da læreren fandt ud af, at hun havde skrevet sin opgave med usynligt blæk. Det rapporterer BBC.

Eimi Haga havde anvendt en ninja-teknik ved navn "aburidashi", hvor man bruger mange timer på at sætte sojabønner i blød og knuser dem for at kunne fremstille blæk.

Professoren kunne læse stilen, da han varmede papiret op på sin ovn.

- Det er noget, jeg lærte fra en bog, da jeg var lille. Jeg håbede på, at jeg var den eneste, som brugte denne teknik ved denne opgave, siger Haga til BBC.

Den 19-årige Eimi Haga, som har et stort kendskab til ninjaernes hemmelige missioner og likvideringer af forskellige personer i middelalderens Japan, studerer på Mie Universitetet i Japan, hvor hun er førsteårsstuderende.

På et kursus om ninjaernes historie skulle eleverne beskrive et besøg på ninja-museet i Igaryu. Underviseren havde lovet at belønne kreativitet.

For at forhindre at læreren blot skulle kassere opgaven, havde hun anført, at papiret skulle varmes op.

Ninja-traditionerne går tilbage til feudaltidens Japan, hvor ninjaerne var hemmelige agenter eller lejesoldater. De var eksperter i spionage, strategi og overraskelsesangreb.

De er blevet populære gennem amerikanske film, men i deres måde at føre krig på havde de langt fra samuraiernes æresbegreber.

/ritzau/