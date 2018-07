Medieomtalen var næsten lige så stor som lykken, da den 26-årige japanske prinsesse Mako sidste efterår valgte at frasige sig tronen for at forlove sig med sin jævnaldrende klassekammerat Kei Komuro. Men nu ser der ud til at være problemer i paradis.

Den japanske offentlighed var i begyndelsen af parrets forhold meget glade for, at den japanske prinsesse havde fundet kærligheden med en ikke-adelig borger.

Men siden forlovelsen blev offentliggjort, har negativ omtale forfulgt den kommende brudgom. Så meget endda, at forlovelsen muligvis er blevet ophævet. Det skriver The New York Times.

Udskudt bryllup

Den negative omtale kom efter, at japanske medier kunne rapportere, at Kei Komuros mor havde lånt fire millioner yen, hvilket svarer til 228.000 danske kroner, af sin ekskæreste uden at betale dem tilbage.

Kort efter den nyhed meddelte det japanske Imperial Householding Agency, som varetager kejserfamiliens kalender og protokoller, at brylluppet mellem prinsesse Mako og Kei Komuro, som i første omgang skulle have fundet sted i efteråret 2018, skulle udskydes til år 2020.

Derudover udskød de også parrets forlovelsesceremoni på ubestemt tid.

Prinsesse Mako er den japanske kejser Akihitos barnebarn. Når hun gifter sig med den ikke-adelige Kei Komuro og frasiger sig sin titel, reducerer det samtidig den japanske kejserfamilie til bare 17 medlemmer. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Ikke forlovet

Som om det ikke var nok, bliver Kei Komuro tilsyneladende ikke længere kaldt for prinsessens forlovede.

Til august skal han studere på Fordham University Law School i New York, og i den forbindelse har universitetet udsendt en pressemeddelelse om, at prinsesse Makos forlovede skal studere på deres skole.



Men torsdag slettede universitetet sætningen, der beskriver Kei Komuro som prinsessens forlovede, fra meddelelsen, efter at det japanske Imperial Household Agency havde haft fat i skolen.

I de japanske medier spekuleres der i øjeblikket i, om parret stadig er sammen, om Imperial Household Agency har skræmt Kei Komuro ud af landet, eller om han af sig selv er flygtet fra medierne i Japan til New York.