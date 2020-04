Den japanske ø Hokkaido står lige nu i en situation, der giver stof til eftertanke.

Den populære turistdestination med fem millioner indbyggere var et af de første steder i verden, der lukkede ned på grund af coronavirus. Nedlukningen var effektiv, og den 19. marts åbnede samfundet op igen, men nu står øen over for et uhyggeligt scenarie.

»Vi står i en krise med en ny bølge med spredning af coronavirusinfektioner,« sagde guvenør Naomichi Suzuki til japanske medier den 12. april, rapporterer BBC.

Derfor må Hokkaido nu igen i gang med at lukke samfundet ned.

Øen erklærede første gang undtagelsestilstand den 28. februar, hvor de lukkede alle skoler, forbød store forsamlinger og opfordrede alle indbyggere til at blive hjemme.

Samtidig foretog myndighederne en agressiv smitteopspsoring og isolering af covid-19-tilfælde.

I løbet af to uger faldt antallet af nye tilfælde til en eller to om dagen, og det betød, at myndighederne den 19. marts åbnede samfundet op igen.

Men nu er der igen smittespredning.

Guvenør i Hokkaido Naomichi Sozuki på et møde den 28. februar, hvor øen første gang erklærede undtagelsestilstand og lukkede samfundet ned. Foto: STR Vis mere Guvenør i Hokkaido Naomichi Sozuki på et møde den 28. februar, hvor øen første gang erklærede undtagelsestilstand og lukkede samfundet ned. Foto: STR

Første bølge spredte sig i Hokkaido fra udenlandske turister.

Anden bølge, som øen kæmper mod nu, er opstået i samfundet og har spredt sig indefra.

Professor Kenji Shibuya ved King's College i London siger, at man kan få kontrol over et virusudbrud, hvis man sætter ind med kraftige tiltag tidligt, som Hokkaido har gjort.

Problemerne opstår, hvis man åbner samfundet for tidligt og ikke følger op med smittesporing og tests.

En japaner iført en ansigtmaske i et tomt tog. Foto: KIM KYUNG-HOON Vis mere En japaner iført en ansigtmaske i et tomt tog. Foto: KIM KYUNG-HOON

Professoren fortæller, at det, vi kan lære fra Hokkaido, er, at selv om det lykkes at slå smitten ned i første omgang, så er det vanskeligt at holde den nede over længere tid.

»Medmindre du udvider testkapaciteten, er det vanskeligt at få oversigt over smittespredning i samfundet og i sundhedsvæsenet,« siger Kenji Shibuya til BBC.

Japan har indtil videre registreret 131 coronarelaterede dødsfald og har konstateret 8.800 smittede, og landet har siden den 16. april været i undtagelsestilstand.

Japan har verdens ældste befolkning, og forskere frygter, at op mod 450.000 japanere kan dø af coronavirus i de værst tænkelige scenarier for smittespredning.