Hvad stiller man op, når man føder et dødfødt barn?

Det kunne en japansk mor ikke svare på, så hun 'begravede' barnet i et aflåseligt skab på en togstation i Tokyo. Ifølge politiets rapport har hun flyttet rundt på det døde barn i op til fem år.

Politiet i Tokyo siger tirsdag (den 25. september), at de har arresteret en 49-årig kvinde, som de mistænker for den sælsomme måde at behandle et lig på.

»Den mistænkte ... efterlod den døde baby inde i et skab,« nær Uguisudani-stationen, sagde en talskvinde for politiet i Tokyo.

Den seneste hændelse skete den 13. september. Kvinden, som for øvrigt var arbejdsløs, overgav sig til politiet og tilstod, at hun havde gemt babyen i skabene nær stationen. Det har hun gjort, siden hun fødte det døde barn for 'fire eller fem år siden'.

»Jeg gik i panik, da jeg opdagede, at jeg ikke fødte et levende barn. Jeg gemte på kroppen, da jeg ikke kunne komme af med det,« fortalte hun efterforskerne, ifølge Kyodo News.

Hun besluttede sig for at henvende sig til politiet, da hun var blevet smidt ud af det hjem, hun boede i, sagde Kyodo.

Hun havde efterladt nøglen til det skab, som hun nu gemte sit døde barn i, i det hjem, hun blev tvunget ud af i det håb, at en eller anden måske ville opdage barne-liget.