Den nydannede japanske regering er løbet ind i flere skandaler. Justitsminister beskyldes for vælgergaver.

Japans justitsminister går onsdag af efter anklager om vælgergaver.

Ministerafgangen er den anden i premierminister Shinzo Abes nydannede regering på kun en uge.

Magasinet Shukan Bunshun har berettet, at den nu tidligere justitsminister Katsuyuki Kawai har givet kartofler og korn til vælgere.

Også Kawais kone kan være involveret i den formodede skandale.

Ifølge Shukan Bunshun har hun betalt kampagnemedarbejdere mere, end man må.

Da Kawai meddelte sin afgang, sagde han, at han og hans kone ikke havde noget kendskab til beskyldningerne.

Han ønskede alligevel at træde tilbage for ikke at skade retssystemet med en sag, der ville kaste skygger over regeringen.

Kawais pludselige afgang kommer, seks dage efter at den tidligere handelsminister Isshu Sugawara gik af.

Han blev beskyldt for at give meloner og krabber til vælgere i sin valgkreds i Tokyo.

