En heldig kvinde har lige nu muligheden for både at vinde i kærlighed og samtidig få en helt unik oplevelse.

Den japanske milliardær Yusaku Maezawa leder efter en person, som vil ledsage ham på en rumrejse til månen med det første private rumfartøj.

Mere konkret leder han efter en kvindelig livspartner at dele oplevelsen med, da han for nylig har brudt med sin kæreste, skriver CNN.

'Jeg vil finde en livspartner. Sammen med min fremtidige partner vil jeg erklære vores kærlighed og råbe fred på jorden fra rummet,' skriver han på sin hjemmeside, hvor han har igangsat en online ansøgningsproces.

'Han har længe haft en drøm om at rejse ud i rummet. Han vil gerne besøge det specielle sted sammen med en speciel person,' står der på hjemmesiden, som er blevet oprettet for at finde den kvinde, som skal med ham på turen.

Der er dog en række krav, som de kvindelige ansøgere skal opfylde:

De skal være over 20 år og single.

Have en lys personlighed og altid være positive.

Være interesserede i at rejse ud i rummet og have mulighed for at deltage i forberedelserne til det.

Have lyst til at nyde livet fuldt ud.

Ønske fred i verden.

Rumrejsen vil ske med SpaceX, som Tesla-stifteren Elon Musk står bag. Det bliver selskabets jomfrurejse til månen og Yusaku Maezawa skal være med som den første måne-turist, når fartøjet forlader Jorden i 2023.

Japanese billionaire Yusaku Maezawa, founder and chief executive of online fashion retailer Zozo, who has been chosen as the first private passenger by SpaceX

Deadline for ansøgningerne er 17. januar, hvorefter udvælgelsesprocessen begynder. Yusaku Maezawa vil mødes med de forskellige udvalgte kandidater på dates, som vil finde sted i februar og marts. Den japanske forretningsmand har stiftet en af landets mest populære webshops for modetøj - Zozotown - og har en estimeret formue på 13 milliarder kroner.