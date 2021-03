'Har du lyst til at rejse med mig til Månen?'

Det er nok kun et tilbud, du har set, at nogle i en film får. Nu er tilbuddet virkeligt, og for otte personer bliver drømmen til virkelighed.

Det er den japanske milliardær Yusaku Maezawa, der inviterer otte helt 'normale' personer til en lille hyggelig tur … til Månen. Det skriver BBC.

Det kræver ikke en speciel uddannelse eller kendskab til Månen eller rummet for at komme med om bord. Det eneste, det kræver, er en stor eventyrlyst, og så skal du have stor lyst til hjælpe andre mennesker.

Japanese billionaire Yusaku Maezawa poses with his T-shirt bearing an image of Earth during an interview with Reuters in Tokyo, Japan, March 3, 2021.

Hvis du nu sidder og tænker 'Det har jeg i hvert fald ikke råd til', så frygt ej. Yusaku Maezawa betaler hele gildet for dig.

»Jeg har købt alle sæderne i rumraketten, så det bliver en privat tur,« siger den japanske milliardær i en video på Twitter.

Rumraketten, som Yusaku Maezawa taler om, er Tesla-ejeren, Elon Musks, private rumraket, der har navnet 'SpaceX flight'.

Yusaku Maezawa er i Japan kendt som en modeguru. Han grundlagde modevirksomheden Start Today i 1998 og har siden introduceret tøjmærket ZOZO. Han anslås at have en formue på to milliarder dollar og er dermed Japans 22.-rigeste person.

Dr. Wernher von Braun pausing in front of the 'Saturn V' rocket being readied for the historic 'Apollo 11' lunar landing mission, in Cape Canavarel, USA, on 10 July 1969. The year 2019 marks the 50th anniversary of the first moon landing. NASA astronaut Neil Armstrong made history when he stepped out of the Apollo 11's 'Eagle' landing module on 21 July 1969 and left the first human footprints on the moon.

Hvis du er klar på en noget anderledes rejse, har du stadig lidt tid til at pakke tasken. Afrejsen er sat til 2023.

Afrejsen til Månen vil være den første siden 1972.