En japaner har videofotograferet en mand, der bliver angrebet af et vildsvin, mens han var på vej til Imajuku Togstation på den sydlige ø Kyushu Island.

Videoen, der blev postet på Twitter af @ Koki 915 N i søndags, er gået totalt viralt. Det skriver The Washington Post.

Den er allerede blevet set over tre millioner gange, og den er torsdag blevet retweetet mere end 37.000 gange.

Videoen viser dyret, der render op og ned ad en gade. Tilsyneladende på udkig efter en vej til friheden.

先日のイノシシ襲撃事件。



ほんと痛そう、、、。

Da den rammer en blindgyde, vender den om og render lige ind i den 48-årige mand, som ikke aner, hvad der rammer ham. Han er på vej til arbejde, da han pludselig bliver revet omkuld.

Manden forsøger at løbe væk, men dyret har fået øje på hans mappe, som den angriber.

Mens der udkæmpes en kamp om mappen, er der to biler, der bruger hornet i et forsøg på at skræmme vildsvinet, og det lykkes efter ca. 30 sekunder.

Den 48-årige mand kom efter overfaldet på hospitalet, hvor han blev behandlet for skader på begge ben. De blev syet med i alt 13 sting.

Vildsvinet blev - efter sigende - dræbt senere på dagen af en gruppe jægere.