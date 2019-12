Seks personer har mistet livet i et angreb mod en bil fra en ngo i det østlige Afghanistan, skriver Reuters.

En japansk læge og fem andre personer er blevet dræbt i et angreb på en bil i det østlige Afghanistan.

Det siger unavngivne embedsmænd ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Reuters skriver, at i alt seks er døde, og at en af dem er japaner. Det forlyder desuden, at den ramte bil er fra en ngo.

Det er AFP, der skriver, at der er tale om en japansk læge.

/ritzau/