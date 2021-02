En rengøringsmedhjælper i den japanske hovedstad Tokyo gjorde sig tidligere på ugen et uhyrligt fund.

Mens hun rengjorde en lejlighed, opdagede hun til sin skræk, at en død kvinde lå presset sammen i lejlighedens fryser.

Det skriver BBC.

Ordensmagten blev straks tilkaldt, og fredag kunne man foretage en anholdelse. Nemlig en 48-årig kvinde, som var den seneste lejer af stedet.

Siden har det vist sig, at det er den 48-åriges egen mor, som lå gemt i fryseren.

Datteren afviser at have slået sin mor ihjel. I stedet hævder hun, at hun for 10 år siden kom hjem og fandt sin mor død. Datteren ville dog ikke risikere at skulle flytte fra lejligheden, hvorfor hun skjulte liget i fryseren, siger hun.

Politiet har for nuværende ikke kunnet fastslå en dødsårsag, eller hvornår døden indtraf.

Dog er der ingen synlige sår på kvindens lig, som menes at være 60 år.

Liget af kvinden blev fundet, efter datteren med kort varsel var blevet smidt ud af lejligheden på grund af manglende betaling af husleje.