»I am very sorry.«

Makoto Yamada bøjede hovedet og gentog igen og igen sin undskyldning.

Den japanske direktør lagde sig fladt ned, da han tirsdag på et pressemøde skulle forklare, hvorfor den potentielt dødelige legionella-bakterie for nylig blev fundet i badevandet på hans hotel, en traditionel japansk ryokan.

Det skriver CNN og The Times.

Ryokanen Daimaru Besso er 158 år gammelt og ligger i byen Chikushino i det sydlige Japan. Stedet har helsebringende bade – såkaldte onsen – fra varme kilder i området.

På nettet reklamerer det femstjernede hotel med, at vandet i stedets bassiner kommer fra Futsukaichi Onsen, som har flydt i mere end 1.300 år.

Så gammelt er vandet i spabadene dog ikke.

På pressemødet indrømmede Yamada indrømmede ikke desto mindre, at vandet i badene kun var blevet skiftet to gange om året. Det på trods af, at reglerne foreskriver, at det skal ske en gang om ugen.

Direktøren forklarede, at han ikke var klar over, at det var vigtigt at skifte vandet ofte.

»Jeg var ikke selv opmærksom på reglerne og troede, at legionellabakterien var en almindelig bakterie, der findes overalt,« sagde han og forklarede, at de største af hotellets bade bruger fritflydende vand, som blev skiftet ofte. Derfor troede han, at vandkvaliteten var i orden.

Han havde da også selv brugt badene uden at ane uråd.

Det var et kontrolbesøg fra de japanske myndigheder, der fandt den farlige bakterie.

Legionella er en vandbakterie, som kan give legionærsyge – en svær lungebetændelse, som i svære tilfælde kan være dødelig.

Og ikke nok med, at vandet i badene på det japanske hotel var alt for gammelt.

Yamada fortalte også, at han og hans team havde forsømt at tilsætte klor i vandet, »fordi vi selvisk ikke kunne lige lugten af klor«.