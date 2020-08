Japanske borgere har rapporteret, at brugen af masker gør det sværere for dem at håndtere den ekstreme varme.

Det skriver mediet Vice.

Hedebølgen har været skyld i, at 79 mennesker i den japanske hovedstad, Tokyo, er døde af hedeslag inden for den seneste måned.

Omkring 80 procent af ofrene har været 70 år eller ældre.

Temperaturen i Tokyo nåede tirsdag op på 36,5 grader, der blev efterfulgt af yderligere 3 dage med ekstrem varme.

Byen Hamamatsu i Shizuoka-præfekturet oplevede desuden mandag temperaturer helt op til 41,1 grader.

Flere borgere i Japan har haft besvær med at håndtere de stigende temperaturer grundet brugen af masker for at forhindre spredningen af coronavirus.

»Det føles varmere, når jeg har en maske på,« siger en japansk borger.

Tidligere i denne måned blev over 6.000 sendt på hospitalet grundet hedeslag eller udmattelse forårsaget af varmen.