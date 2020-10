Fra oktober er det ikke længere tilladt at titulere passagerer hos Japan Airlines som 'damer' eller 'herrer'.

I stedet vil flyselskabet indføre kønsneutrale beskeder og titler til passagerer på flyrejser over hele kloden.

Det skriver CNN.

Fremover vil Japan Airlines nu bruge beskeder som »velkommen alle sammen« eller »her er en besked til alle passagerer«.

»Vi har promoveret mangfoldighed i samfundet siden 2014, og dette er et tiltag, vi gør for at behandle alle lige – uanset hvilken kønsidentitet man har,« siger Yutaro Iwasaki, der er presseansvarlig hos Japan Airlines, til CNN.

Det er ikke første gang, selskabet har indført et lignende tiltag for at imødekomme mangfoldighed.

I 2019 gjorde Japan Airlines det valgfrit, om deres ansatte ville benytte en nederdel eller et par bukser som en del af deres uniform.

Og generelt tyder det på, at netop mangfoldighed er noget, flybranchen tager til sig.

Ligesom Japan Airlines bruger Air Canada også beskeder, der inkluderer alle – og ikke bestemte køn. Det trådte i kraft sidste år.

Tidligere besluttede Japan Airlines også at gøre det muligt for passagerer at se, hvor der sidder børn på den afgang, som man skal med.

Tiltaget er for at imødekomme dem, der ikke bryder sig om barnegråd på rejsen. Det kan du læse mere om HER.