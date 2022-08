Lyt til artiklen

Mens den danske ungdom ofte får skudt i skoene, at de drikker for meget alkohol, og drukkulturen kritiseres, er sagen en noget anden i Japan.

Sagen er nemlig den, at den yngre generation i landet drikker væsentligt mindre alkohol end deres forældre, hvilket har påvirket afgifterne for alkoholiske drikkevarer som eksempelvis risvin, også kaldt sake.

Derfor har de japanske myndigheder igangsat en kampagne, som har til formål at opfordre landets unge til at lade sig lokke mere af de våde varer. Det skriver adskillige udenlandske medier, herunder BBC.

Igennem en national konkurrence, der har fået navnet 'Sake Viva!', skal de 20-39-årige japanere nu selv være med til at udvikle ideer, der kan gøre det mere attraktivt for unge at indtage alkohol og derved booste industrien.

Gruppen, der markedsfører konkurrencen for skattestyrelsen ønsker, at deltagerne skal komme med idéer til kampagner, branding og endda planer, som involverer kunstig intelligens.

Ifølge japanske medier har reaktionen på tiltaget affødt blandede reaktioner fra landets borgere.

Heriblandt kritik, der er rettet på, at man ønsker at fremme en usund vane, mens andre påpeger, at det virker upassende for et statsligt organg, at opmundtre unge mennesker til at drikke.

Andre har angiveligt taget opgaven til sig og allerede givet sit besyv med og delt skæve idéer på nettet.

Deltagerne har indtil slutningen af ​​september til at komme med deres idéer.

Derefter vil de bedste planer blive videreudviklet med hjælp fra eksperter, inden de endelige forslag præsenteres i november.