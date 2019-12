Det ødelagte atomkraftværk Fukushima mangler lagerplads til radioaktivt vand og overvejer tre løsninger.

Japans regering foreslår at lukke radioaktivt vand fra det ødelagte atomkraftværk Fukushima ud i miljøet.

For man er ved at udgå for lagerplads til det radioaktive vand.

Atomkraftværket var udsat for en nedsmeltning for snart ni år siden, efter anlægget blev ramt af en tsunami, der var udløst af et meget stort jordskælv.

Siden har der ophobet sig en million ton radioaktivt vand. Og de tanke, det er er blevet opbevaret i, er næsten fyldte.

Den japanske regerings agentur for naturressourcer og energi foreslår tre måder at løse problemet på: At lukke vandet ud i havet, at slippe det ud i luften ved forstøvning eller en kombination af de to.

- Der er ikke længere nogen mulighed for simpelthen at lagre vandet i lang tid, siger en repræsentant for atomkraftværket.

Der foregår dagligt en omfattende oppumpning og filtrering af radioaktivt forurenet vand. Her bliver næsten alle de radioaktive elementer siet fra.

I processen efterlades tritium, som ifølge eksperter kun er skadeligt for mennesker i store doser.

/ritzau/AFP