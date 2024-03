Ikke siden 2004 har en japansk premierminister mødtes med en leder af Nordkorea. Kishida vil gøre et forsøg.

Japans premierminister, Fumio Kishida, ønsker at mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Premierministeren håber på at kunne opnå et "diplomatisk gennembrud" i relationen til Nordkorea, hvilket blandt andet skal sikre løsladelsen af de japanske borgere, som for årtier siden blev bortført til Nordkorea.

Det siger kilder med kendskab til drøftelserne, skriver avisen Financial Times.

Kishida har i løbet af dette år øget sin indsats i sit forsøg på at få mødet med den nordkoreanske leder i stand.

Fra folkene omkring Kim Jong-un er der kommet positive tilkendegivelser, men det er endnu ikke lykkes at få aftalen i hus.

Det skyldes ifølge kilderne blandt andet, at Kim Jong-un ikke vil samarbejde omkring løsladelsen af de bortførte japanere.

I en tale til det japanske parlament i sidste uge lød det fra premierministeren, at det er "ekstremt vigtigt for mig at tage initiativ til at opbygge et bånd på højeste niveau" til Nordkorea, og at Japan "ikke bør spilde et øjeblik".

Kishida skal ifølge Financial Times' kilder også have underrettet USA om det mulige møde.

Sidste gang, en japansk premierminister og en nordkoreansk leder mødtes, var i 2004, da Junichiro Koizumi mødtes med Kim Jong-il - Kim Jong-uns far - i Pyongyang, som er hovedstaden i Nordkorea.

Premierministerens kontor har til avisen afvist at kommentere, men henviser i stedet til et interview, Kishida for nylig har givet, hvor han udtalte, at han har kontaktet Nordkorea "via forskellige tilgange", og at han er fast besluttet på at gennemføre drøftelser med lederen "uden at opstille betingelser".

En amerikansk embedsmand siger, at USA intet problem har med, at Japan engagerer sig i dialog med Nordkorea, så længe Japan på forhånd vender eventuelle udfordringer med Sydkorea.

Formår Kishida at gøre mødet til realitet og skabe fremskridt i forhandlinger om de bortførte japanere, vil det sandsynligvis få ham til at stå bedre i meningsmålingerne. Aktuelt bakker under 30 procent i Japan op om den politik, han fører.

Fem af de i alt 17 bortførte japanere fik lov at vende hjem, efter at den tidligere premierminister Koizumi besøgte Nordkorea.

Nordkorea har insisteret på, at der derudover er otte personer, som er døde, og fire personer, som aldrig er kommet til Nordkorea.

/ritzau/