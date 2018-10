At rejse er at leve, sagde H.C. Andersen engang - men det er nu engang nemmest, hvis man er udstyret med et pas, der giver adgang til så mange lande som muligt.

Og det har den nye udgave af Henley Passport Index nu kastet lys over.

Ifølge rapporten, der udgives af rådgivningsvirksomheden Henley & PartnersCitizens, er det nu Japans pas, der får flest grænsebomme i verden til at gå op.

Efter at have fået visa-fri adgang til Myanmar tidligere på måneden, kan japanerne nu glæde sig over at kunne rejse til 190 lande uden at have søgt om opholdstilladelse på forhånd.

Japanerne kan glæde sig over, at de har det pas blandt alle verdens lande, der giver adgang til flest andre lande uden visum. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Japanerne kan glæde sig over, at de har det pas blandt alle verdens lande, der giver adgang til flest andre lande uden visum. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Dermed ryger listens hidtidige nummer 1, Singapore, ned på andenpladsen, da det røde singaporeanske pas giver adgang til 189 lande.

Trejdepladsen deles af Tyskland, Frankrig og Sydkorea, hvis pasindehavere kan komme ind i 188 lande, mens det rødbedefarvede danske pas sammen med Finland, Spanien, Sverige, Finland og Italien deles om fjerdepladsen. De fem landes pas giver umiddelbar adgang til 187 lande.

Det er særligt lande som Kina og De Forenede Arabiske Emirater, der kravler op af listen i disse år.

»Det er et resultat af stærke relationer, som landene har bygget med partnerlandene,« siger Christian H. Kälin, der er bestyrelsesformand for Henley & PartnersCitizens.