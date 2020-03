Japansk drabsmand gav for en måned siden udtryk for, at han ikke angrede. Nu er han dømt til døden.

Den 30-årige japaner Satoshi Uematsu er dømt til døden for at have dræbt 19 og såret 26 mennesker på et handicaphjem i Japan i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag.

Der er tale om et af de værste massedrab i det moderne Japans historie.

Satoshi Uematsu havde erkendt sin skyld i forbindelse med drabene på plejecentret, hvor han tidligere arbejdede.

Plejecentret ligger i Sagamihara, sydvest for Tokyo. Her stak Uematsu mange af beboerne, mens de sov.

Drabene var et stort chok for Japan, hvor voldelige forbrydelser er relativt sjældne, blandt andet på grund af streng våbenkontrol.

De satte også gang i debatten om behovet for forandring i et samfund, hvor folk med handicap stadig kan blive udsat for stigmatisering og udskamning.

Uematsu sagde i forbindelse med et retsmøde sidste måned, at de, der ikke er i stand til at kommunikere med andre, er en byrde for samfundet, skrev japanske medier.

Han sagde endvidere, at drabene var gode for samfundet.

Uematsu er af dommer Kiyoshi Aonuma dømt til døden ved hængning. Som begrundelse nævnte dommeren drabenes voldsomhed.

- Denne forbrydelse var planlagt, og der var stærke beviser for ønsket om at dræbe, sagde Aonuma til en retssal fyldt med familiemedlemmer til ofrene.

- Ondskaben i dette var ekstrem.

Uematsu var klædt i sort og havde langt hår bundet i en hestehale. Han kiggede roligt på dommeren under retsmødet.

Han har i løbet af retssagen sagt, at han ikke ønsker at anke dommen, uanset hvad den bliver, melder japanske medier.

Hans forsvar argumenterede for, at Uematsu var under stærk påvirkning af marihuana og derfor ikke fuldt ansvarlig, da han begik drabene.

Men det mente anklagemyndigheden ikke. Et syn på sagen, som dommeren delte.

/ritzau/Reuters