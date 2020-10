Japans nye premierminister varsler skift i landets klimapolitik og sætter nyt mål for stop for CO2-udledning.

Japan vil stoppe udledningen af drivhusgasser og blive et CO2-neutralt samfund senest i 2050.

Det siger Japans nyligt tiltrådte premierminister, Yoshihide Suga, mandag i sin første politiske tale på posten.

Dermed ændrer han kursen for landets klimapolitik.

Hidtil har Japan haft et mål om at blive CO2-neutral i løbet af den sidste halvdel af århundredet. Men der er ikke tidligere blevet sat en konkret deadline for at nå målet.

- At reagere på klimaforandringerne er ikke længere en begrænsning for økonomisk vækst, siger Suga i sin tale mandag.

- Vi har brug for at ændre vores tankegang, så vi anser kraftfulde tiltag mod klimaforandringerne som en måde at skabe ændringer i vores industri og økonomi, som vil føre til større vækst.

Med det nye mål om at blive CO2-neutral inden 2050, kommer Japan på linje med EU, som har sat et lignende mål om CO2-neutralitet i 2050.

Kinas præsident, Xi Jinping, har i september erklæret, at han også vil gøre Kina CO2-neutral - dog først i 2060.

Japan er verdens femtestørste udleder af CO2. Og mens der tages skridt for at øge mængden af vedvarende energi, så er der også fortsat planer om at udrulle nye kulværker.

Ifølge Japans minister på industriområdet, Hiroshi Kajiyama, vil der senere i år blive lagt planer for, hvordan målet om CO2-neutralitet i 2050 kan blive gennemført.

- CO2-neutralitet er i sig selv en vækststrategi, og vi må udføre den med alle de midler vi har, siger han.

Premierminister Suga oplyser, at blandt andet solceller og genbrug af CO2 vil komme til at spille en afgørende rolle for at nå målet.

Japan vil derfor skrue op for forskningen på disse områder.

Derudover kommer atomkraft til at spille en rolle i Japans grønne omstilling, siger Suga ifølge AFP.

/ritzau/Reuters