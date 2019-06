Japan har offentliggjort en række initiativer tirsdag, som kan forhindre bilulykker forårsaget af ældre medborgere. Det kommer som en reaktion på en række ulykker, der har involveret børn.

En ud af fire i alderen 80 eller ældre kører bil hver eneste dag. Det fremgår af tal, som regeringen netop har offentliggjort.

Det er bare en af mange udfordringer, som det hastigt ældrende Japan står overfor, skriver Channel News Asia.

Japan har set flere tilfælde af ulykker, hvor ældre medborgere har pløjet ind i skolebørn.

De to biler, der var involveret i ulykken, slæbes bort. Foto: JIJI PRESS Vis mere De to biler, der var involveret i ulykken, slæbes bort. Foto: JIJI PRESS

Mistanken er, at de ældre trafikanter enten har trykket på speederen i stedet for bremsen eller mistet kontrollen over rattet.

I maj måned smadrede en bil ind i en gruppe børnehavebørn på udflugt i det vestlige Japan. Resultatet var to dræbte børn og adskillige såret.

Måneden inden ramte en bil - ført af en 87-årig mand - en kvinde og hendes tre år gamle datter. De døde begge to.

Disse ulykker - og mange flere i samme kategori - har rejst spørgsmålet om, hvor længe gamle mennesker skal have lov til at have et kørekort.

Politiet inspicerer den ene bil. Foto: JIJI PRESS Vis mere Politiet inspicerer den ene bil. Foto: JIJI PRESS

Chauffører over 65 år var ansvarlige for 965 dødelige ulykker i Japan i 2016. Det var mere end 25 procent af totalen, forklarer det nationale politi.

»Vi bør ikke tøve med at gøre børnenes vej til skolen sikker,« forklarer premierminister Shinzo Abe sin regering, efter planerne blev vedtaget.

Planen er, at regeringen vil leve en sikkerhedsinspektion af skolernes adgangsveje ved udgangen af september.

Samtidig skal brugen af nødstop i bilerne fremmes for at modvirke et forkert tryk på speederen.

Regeringen vil også overveje 'forskellige metoder, inklusiv delebiler, på de bjergrige veje,' siger en sekretær fra regeringen til nyhedsbureauet AFP.

Måske bliver en del af løsningen, at ældre bilister udstyres med et nyt kørekort - så de kun kan køre i biler, der har nødstop installeret.