Regeringen vil indlogere de passagerer fra karantæneramt krydstogtskib, som selv ønsker at forlade skibet.

Japan har natten til fredag dansk tid begyndt forberedelserne til at flytte ældre, virusfri passagerer væk fra skibet "Diamond Princess".

Imens er antallet af personer, der er blevet testet positive for det nye coronavirus, steget til 218 på det karantæneramte krydstogtskib, som ligger ved havnen i japanske Yokohama.

Japans sundhedsminister, Katsunobu Kato, fortæller, at de første passagerer, der ønsker at forlade skibet, vil få lov at gå fra borde fredag, dog uden at uddybe hvor mange der er tale om, og hvor de vil blive flyttet hen.

Ledende medarbejder i ministeriet Gaku Hashimoto har fredag morgen lokal tid besigtiget skibet.

- De, der er blevet testet positive, vil blive flyttet til hospitalet. De, der er testet negative, vil - på den enkeltes anmodning - gå i land og blive indlogeret et sted, som regeringen sørger for, siger han i en meddelelse, som blev læst op på engelsk af skibets kaptajn.

- Vi er klar over, at mange mennesker bekymrer sig om situationen. Men regeringen gør sit bedste.

Der var over 3700 mennesker på krydstogtskibet, da det kom til Japans kyst sidste uge.

Men de personer, der har virusset, er blevet flyttet fra skibet sammen med passagerer, der har andre sundhedsproblemer og brug for hjælp fra sundhedspersonale.

Ti af de personer, der er på hospitalet, er i kritisk tilstand, siger Kato fredag.

Fraregnet passagererne på skibet og en karantæneembedsmand, der har virusset, har 33 mennesker i Japan fået konstateret det nye coronavirus.

Mens passagererne på det karantæneramte skib må vente lidt endnu, har de første passagerer på et luksusskib, som blev nægtet anløb af flere havne i Asien, fået lov til at gå fra borde i Cambodja fredag.

Det skete, efter at 20 mennesker om bord var blevet testet og havde fået konstateret, at de ikke havde virusset.

/ritzau/AFP