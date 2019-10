Den japanske premierminister, Shinzō Abe, lover hjælp til de præfekturer (områder), der er blevet hårdest ramt af tyfonen, som hærgede landet i sidste uge.

Samtidig rapporterer det statslige tv, NHK, at regeringen har udsat paraden, der skal fejre kejser Naruhitos troning, for at fokusere al deres energi på katastrofen.

Tyfonen, med navnet Hagibis, har dræbt mindst 77 mennesker i Japan i sidste uge. Store mængder regn og kraftig vind fik mange floder til at gå over deres bredder.

Abe besøgte Fukushima- og Miyagi-præfekturerne, der blev hårdest ramt af tyfonen.

En kvinde går forbi efterladenskaberne af tyfonen Hagibis i præfektet Fukushima. Foto: SOE ZEYA TUN

De blev også hårdt ramt af jordskælvet i 2011, der forårsagede en nedsmeltning af atomkraftværket i Fukushima. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med 28 dødsfald er Fukushima det område, der er værst ramt af tyfonen. Ifølge premierministeren vil regeringen bruge 44 millioner kroner på katastrofehjælp.

Vinteren er lige om hjørnet i Japan, og visse områder har temperaturer under normalen. Det får risikoen for de mennesker, der nu bor i evakueringscentre, og som har mistet alt, til at stige.

Transportministeriet udtalte torsdag, at digerne var brudt mindst 100 steder. Og meteorologerne advarer om, at mere regn er på vej i weekenden, og at flere oversvømmelser er på vej.

Folk på et evakueringscenter, efter Hagibis har hærget. Foto: SOE ZEYA TUN

Oven i katastrofen, der fulgte tyfonen Hagibis, har regeringen udsat paraden, der skal fejre kejser Naruhitos troning, fra den 22. oktober til den 10. november.

Det sker, for at de kan bruge alle kræfter på at rydde op efter tyfonen, som har beskadiget eller helt ødelagt 1600 huse.

Den 59-årige kejser Naruhito skal proklamere sin troning i en århundreder gammel ceremoni. Han overtog den fra sin far, Akihito, der som den første kejser i 200 år valgte at abdicere.

Troningen vil blive overværet af 2500 mennesker. Flere statsoverhoveder og andre dignitarer fra næsten 200 lande kommer til Tokyo.