Den japanske regering tror ikke på, at Nordkorea blot køber sig tid for at kunne fortsætte atomvåbenprogram.

Tokyo. Japans premierminister, Shinzo Abe, ser med optimisme på de kommende forhandlinger mellem regimet i Nordkorea på den ene side og USA og Sydkorea på den anden.

I en udtalelse fra Abe, som den sydkoreanske regering har offentliggjort, hedder det, at den japanske regering ikke tror, at Nordkorea blot forsøger at købe sig tid for at kunne fortsætte dets omstridte atomvåbenprogram.

Atomvåbenprogrammet har ført til skærpede sanktioner mod det kommunistiske regime i Nordkorea. Det har også ført til et vist samarbejde mellem Japan og Sydkorea, selv om de to lande har haft et meget anspændt forhold i efterkrigstiden.

Abe fremsatte udtalelserne om de kommende amerikanske forhandlinger med Nordkorea tirsdag ved et møde med lederen af Suh Hoon, chefen for Sydkoreas efterretningstjeneste i Japan

Det er planen, at Suh Hoon senere rejser til Nordkorea og derfra til USA for at planlægge forhandlingerne.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, forudser, at de kommende forhandlinger med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, bliver en "fantastisk succes".

Han tror også på, at det isolerede regime er interesseret i at skabe fred efter adskillige årtiers konflikt med dets nabolande og ikke mindst USA.

- Jeg tror, det kommer til at gå meget godt med Nordkorea. Jeg tror, vi vil få fantastisk succes. Vi får stor støtte, siger Donald Trump.

Kommentarerne kommer, efter at Nordkorea har lovet at sætte alle atomprøvesprængninger og missiltest på pause, mens Nordkorea og USA er i dialog.

USA's mål er at få Nordkorea til at opgive udvikling af atomvåben.

Kina støtter initiativet, skrev Donald Trump lørdag på Twitter. Han havde talt telefon med den kinesiske præsident, Xi Jinping, som Trump også roste for den fortsatte støtte.

/ritzau/Reuters