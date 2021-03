Den tidligere Nissan-boss Carlos Ghosn var løsladt mod kaution i Japan, da han pludselig flygtede til Libanon.

To amerikanske statsborgere er blevet tiltalt for at hjælpe den tidligere Nissan-boss Carlos Ghosn med at flygte ud af Japan.

Det sker, ti måneder efter at de to amerikanere blev anholdt i maj 2020.

Der er tale om to mænd ved navn Michael Taylor og Peter Taylor, som er far og søn.

Det oplyser anklagemyndigheden mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 67-årige Ghosn er anklaget for skattesvindel i Japan og var løsladt mod kaution, mens han afventede sin retssag. Betingelsen for kautionen var dog, at han skulle forblive i sit hjem i Tokyo og ikke måtte forlade landet.

Men 31. december 2019 meddelte Ghosn pludselig, at han var ankommet til Libanons hovedstad, Beirut.

Ghosn er en brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner.

Det er fortsat uklart, præcis hvordan det lykkedes for den tidligere bilboss at komme ud af Japan og flygte til Libanon.

Japan udstedte i januar 2020 en arrestordre på de to mænd, der blev anholdt fire måneder senere og nu er anklaget i sagen, samt en tredje mand, George-Antoine Zayek.

De tre menes at have hjulpet Ghosn med flugten 29. december 2019.

Carlos Ghosn blev anholdt i november 2018 i Tokyos internationale lufthavn.

Han er blandt andet sigtet for at have beriget sig selv gennem mistænkelige pengeoverførsler fra Nissan, som han stod i spidsen for i to årtier, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han har konsekvent benægtet anklagerne. Han hævder, at de japanske myndigheder har opdigtet sigtelserne mod ham for at afværge en tættere sammenlægning af japanske Nissan og franske Renault.

Ghosn befinder sig fortsat i Libanon som en international flygtning.

/ritzau/