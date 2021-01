I Japan håber regeringen, at hovedparten af den voksne befolkning er vaccineret før De Olympiske Lege i juli.

I Japan planlægger myndighederne at indlede massevaccination af den brede befolkning i maj - blot to måneder før starten på sommerens olympiske lege i Tokyo.

Det skriver den japanske avis Yomiuri Shimbun.

Ifølge mediet håber regeringen, at størstedelen af den voksne befolkning vil være vaccineret i juli, hvor legene efter planen begynder.

Japan har indgået aftaler med flere selskaber om køb af vaccinedoser til 126 millioner indbyggere. I øjeblikket arbejdes der på højtryk for at få godkendt en vaccine fra Pfizer/BioNTech.

Den vil efter planen være godkendt til brug i Japan i februar.

Først i køen står 10.000 sundhedsarbejdere. Derefter skal op mod 50 millioner særligt udsatte borgere vaccineres, inklusive alle over 65 år.

Regeringen håber dernæst at kunne starte massevaccination af befolkningen i maj. Det siger unavngivne regeringskilder til flere japanske medier.

Der er godt seks måneder til den planlagte start på OL, som i 2020 blev udsat på grund af coronapandemien.

Stigende smitte- og dødstal har dog på det seneste skabt alvorlig tvivl om, hvorvidt Japan vil være klar til åbningsceremonien.

Samtidig er opbakningen til at gennemføre legene faldet markant i befolkningen. Således svarer mere end 80 procent af respondenterne i en nylig rundspørge, at de helst ser, at legene bliver aflyst eller udsat.

Både arrangørerne og den japanske regering har dog insisteret på, at legene vil blive gennemført som planlagt.

Direktør for Tokyo 2020 Toshiro Muto siger onsdag, at arrangørerne "urokkeligt" står fast på at gennemføre legene.

Han vil dog ikke afvise, at det bliver uden tilskuere.

/ritzau/AFP