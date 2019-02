En lang række videoer på sociale medier, hvor personalet på restauranter gør klamme ting ved de fødevarer, de skal til at servere for kunderne, har rystet Japan.

Videoerne har vakt så meget postyr, at myndighederne gør klar til at straffe flere af gerningsmændene.

Indholdet af videoerne, der ofte er optaget på mobiltelefoner, er da heller ikke specielt appetitlige.

I én video ses en kok, der gnubber kyllingestykker ind i rester fra gulvet, før han går i gang med at stege det. I en anden tager en kok et stykke fisk direkte op af en skraldespand og lægger det op på skærebrættet.

En kok gnubber kyllingestykker ind i efterladenskaber på gulvet. Vis mere En kok gnubber kyllingestykker ind i efterladenskaber på gulvet.

Og det er bare to eksempler på en tendens, der har været kendt siden 2013, men som de seneste måneder har taget markant til i styrke, skriver The Times.

Ud over de to førnævnte videoer er der eksempelvis også dukket filmklip op, hvor en butiksansat slikker på chipsposer og drikkevarer, før de bliver placeret på hylderne, og hvor en ansat ved Pizza Hut tager en pizzadej og plastrer ud over sit ansigt, så det ligner en maske.

I Japan har man døbt fænomenet ’baito tero’ – det kan frit oversættes til ’deltidsjob-terrorisme’.

De uappetitlige videoer har skabt stor debat i Japan, hvor man både diskuterer ungdommens uansvarlighed og ikke mindst deltidsansattes vilkår.

For hvorfor i alverden gør folk det her? Og er det i virkeligheden de deltidsansattes ringe løn og dårlige arbejdsforhold, som får dem til at lave de her videoer ud af ren kedsomhed?

Uagtet motiverne er myndighederne begyndt at tage affære.

På flere af videoerne gør de implicerede intet for at skjule deres identitet, og det betyder, at politiet nemt kan finde dem, hvilket de i flere tilfælde har gjort - og forsøger at gøre i andre.

En del af de forretninger, hvis ansatte har lagt film ud på sociale medier, har måttet undskylde offentligt. I nogle tilfælde er de helt lukket ned i en periode.