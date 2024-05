Japan og Sydkorea kæmper for at mindske spændingerne i forholdet til Kina over blandt andet Taiwan.

Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, og Kinas premierminister, Li Qiang, nåede søndag til enighed om at indlede en ny dialog om diplomati og sikkerhed i forbindelse med bestræbelser på nå frem til en handelsaftale.

De indgik aftalen i Seoul forud for et planlagt trepartstopmøde, hvor Japan er med som tredje part. Det er det første møde af denne art mellem de tre nabolande i over fire år.

Kina og Sydkorea, som er allieret med USA ligesom Japan, forsøger at overvinde voksende mistillid, usikkerhed og rivalisering landene imellem.

Situationen i området betegnes som spændt - ikke mindst på grund af krisen omkring Taiwan.

Der er derfor ikke de store forventninger til det trilaterale møde, men diplomater siger, at blot udvekslinger af håndtryk vil dæmme op for år med tiltagende dårlige relationer.

Sydkoreas præsident understregede søndag, at hans land og Kina bør styrke et samarbejde om ikke blot fælles interesser baseret på fælles respekt, men også et samarbejde om fælles udfordringer.

Han henviste til Ruslands invasion af Ukraine, konflikten i Gaza og usikkerhed omkring en række spørgsmål i den globale økonomi.

- Drøftelserne i Seoul kan føre til fremskridt med hensyn til et praktisk samarbejde på en række områder, hedder det.

Yoon opfordrede også Kina til at spille en større rolle som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd i forhold til Nordkorea, der fortsætter med at udvikle atomare missiler.

/ritzau/AFP