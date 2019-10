Nordkorea har onsdag morgen ifølge Japan og Sydkorea affyret et projektil ud over Det Japanske Hav.

Nordkorea har natten til onsdag affyret mindst et projektil ud over Det Japanske Hav.

Sydkoreas stabschef siger i en pressemeddelelse, at "et uidentificeret projektil" blev affyret fra et område nær byen Wonsan i det sydøstlige Nordkorea.

Projektilet skulle have haft retningen mod Det Japanske Hav.

Ifølge talsmand for den japanske regering Yoshihide Suga har Nordkorea affyret det, der ligner to missiler, kort tid efter hinanden.

Et af dem skulle have styrtet i Det Japanske Hav inden for Japans eksklusive økonomiske zone klokken 07.27 lokal tid - hvilket er 00.27 dansk tid - oplyser han.

Det er den niende affyring, siden Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, mødtes i den demilitariserede zone (DMZ) i juni.

Affyringen sker, dagen efter at Nordkorea oplyste, at landet vil genstarte forhandlingerne om en atomaftale med USA lørdag.

Der har været sammenbrud i forhandlingerne, siden Trump og Kim Jong-un mødtes for anden gang for at diskutere Nordkoreas atomprogram i Vietnam i februar - et møde som endte uden en aftale.

Donald Trump nedtonede i september Nordkoreas mange missilaffyringer og sagde, at mange lande tester våben som dem.

/ritzau/Reuters